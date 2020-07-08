2020-07-08T11:24:19+03:00
Происшествия

На пожаре в Александрове эвакуировали 7 человек

Загорелась детская коляска
Виктория СУХОВА
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7 июля в 14.42 произошел пожар многоквартирном жилом доме по адресу: г. Александров, ул. Первомайская, д.50. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- Когда пожарные приехали на место, оказалось, что горит детская коляска, находящаяся под лестницей, на площади 1 кв.м, - рассказали в областном управлении МЧС.

Пожарные, из-за задымления в подъезде, приняли решение об эвакуации жителей, таким образом было эвакуировано 7 человек, в том числе 2 ребенка.

Как выяснилось позже, пожар обнаружили очевидцы с улица, так как дверь в подъезд была открыта, они же и вызвали пожарных.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Всего к тушению пожара привлекалось 10 человек, 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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