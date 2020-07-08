В Судогде мотоциклист врезался в машину, а потом насмерть сбил пешехода
Вечером 7 июля в Судогде на Муромском шоссе произошло ДТП. 30-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Волга»,после чего мотоцикл сбил пешехода.
- В результате ДТП пешеход, 57-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончался в больнице. Водитель мотоцикла получил повреждения и был госпитализирован. При оформлении ДТП было установлено, что водитель мотоцикла лишен прав, - рассказали в областном УМВД.
Всего в этом году в 93 авариях с участием водителей мотоциклов, скутеров и мопедов травмы получили 105 человек, 9 погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU