2020-07-08T11:15:57+03:00
Происшествия

В Судогде мотоциклист врезался в машину, а потом насмерть сбил пешехода

Прав у водителя мотоцикла не было
Виктория СУХОВА
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Вечером 7 июля в Судогде на Муромском шоссе произошло ДТП. 30-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Волга»,после чего мотоцикл сбил пешехода.

- В результате ДТП пешеход, 57-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончался в больнице. Водитель мотоцикла получил повреждения и был госпитализирован. При оформлении ДТП было установлено, что водитель мотоцикла лишен прав, - рассказали в областном УМВД.

Всего в этом году в 93 авариях с участием водителей мотоциклов, скутеров и мопедов травмы получили 105 человек, 9 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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