2020-07-08T11:08:48+03:00
Общество

Во Владимире медалью "За любовь и верность" наградят 11 пар

Первые наградные наборы ко Дню семьи, любви и верности изготовили в 2008 году
Виктория СУХОВА
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Во Владимире медалью "За любовь и верность" наградят 11 пар. Награду получат Беспаловы Леонид Николаевич и Людмила Михайловна, Захаровы Николай Александрович и Галина Федоровна, Проценко Виталий Федорович и Людмила Михайловна, Балабай Юрий Витальевич и Ольга Ивановна, Колесниковы Сергей Николаевич Оксана Борисовна, Крапивины Станислав Михайлович и Кира Леонтьевна, Смирновы Рудольф Григорьевич и Ольга Георгиевна, Черезовы Борис Васильевич и Лидия Алексеевна, Киржацкие Валерий Иванович и Тамара Александровна, Лаптевы Виктор Иванович и Нелли Абрамовна, Татаровы Владислав Николаевич и Светлана Андреевна.

Медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

Первые наградные наборы ко Дню семьи, любви и верности изготовили в 2008 году. С тех пор наполнение и дизайн набора не менялись: в него входят медаль из латуни «За любовь и верность» и два значка в виде полевой ромашки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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