2020-07-08T11:02:57+03:00
Общество

В Муроме пройдет финал конкурса "Открытая вода"

Кроме специальной инженерной техники в соревнованиях будут задействованы танки и боевые машины пехоты
Виктория СУХОВА
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8 июля в городе на Оке состоится финал Всеармейского конкурса «Открытая вода». В нем примут участие команды 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа и 28 понтонно-мостовой бригады центрального подчинения.

Как сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ, военнослужащие понтонных подразделений выполнят инженерную разведку водной преграды, осуществят десантную переправу мотострелковой роты и минометной батареи с бронетехникой на плавающих транспортерах ПТС-2, оборудуют взводные паромы для перевозки усиленного танкового взвода на противоположный берег.

Помимо специальной инженерной техники в соревнованиях будут задействованы танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, автомобили военного назначения, а также взрывные имитационные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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