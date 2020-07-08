В День семьи, любви и верности в Муроме поженят 20 пар

8 Июль 2020 2020-07-08T10:55:59+03:00

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Сегодня, 8 июля, в Муроме марш Мендельсона прозвучит для 20 пар. Такое небольшое число желающих связано с пандемией и ограничениями.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, распишут пары из Владимира, Коврова, Навашино, Москвы. Кроме того, есть пары, в котором жених или невеста из Мурома, а второй человек - из Санкт-Петербурга, Белгородской, Липецкой, Ивановской областей, а также соседних - Селивановского и Меленковского районов.

Напомним, что масштабного празднования с концертом на набережной в этом году не будет. Праздник решили перенести в онлайн-формат. С 11 до 20 часов на мультимедийном экране на площади у здания ДК им.1100-летия пройдет трансляция праздничных концертов. В 16 часов в Свято-Троицком монастыре будут вручать медали «За любовь и верность». Также в 16 часов Муромский историко-художественный музей проведет виртуальную экскурсию по выставке работ Владимира Чумакова из серии «Петр и Феврония Муромские».

Кстати, ко Дню семьи, любви и верности статистики привели цифры свадеб, разводов и рождения детей. Муромский район можно ставить в пример, ведь коэффициент рождаемости там вырос на 5,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU