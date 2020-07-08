2020-07-08T10:38:53+03:00
Звезды

В Ковровском историко-мемориальном музее откроется выставка Никаса Сафронова

Работы живописца будут представлены на холстах, так и с использованием мультимедийных технологий
Виктория СУХОВА
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14 июля в Ковровском историко-мемориальном музее состоится открытие персональной выставки «Тайна света» заслуженного художника РФ, профессора Никаса Сафронова. Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.

Бесшовная проекция позволит создать иллюзию изменения пространства не только в виде цифрового декора, но и как самостоятельного рассказчика. В выставке будут показаны работы из его собственного направления Dream Vision, технически опирающееся на классическую живопись, и активно использующую не только воображение и интуицию, но и подсознание, а также неосознанные ощущения.

Экспозиция задумана таким образом, что она не имеет ни начала ни конца. Искусство приобретает дополнительный объём и иной ракурс восприятия. Картины сменяют друг друга через красивые и причудливые мозаики паттернов и узоров.

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества Мастера. Представлено более 70 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.

Справки по телефону: 8(49232)2-27-51; 2-19-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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