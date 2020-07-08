Владимирцев приглашают на виртуальную презентацию книги известного журналиста Светланы Биткиной

8 Июль 2020 2020-07-08T10:09:37+03:00

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Сегодня в 16 часов во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт онлайн-презентация книги члена Союза журналистов России Светланы Биткиной «Сто тысяч слов».

Книга – подробный документальный рассказ о времени и о себе. На примере конкретных сюжетов в ней дается откровенная и бескомпромиссная оценка роли журналистики и миссии журналиста в современном обществе.

Рассказ о знаковых событиях, встречах с уникальными людьми, анализ разворачивающихся в обществе процессов переплетен с личной историей автора. Под одной обложкой собраны владимирские хроники за 50 лет журналистской работы. Это книга о верности журналистике, которую Светлана Алексеевна называет «счастливым ключиком, открывающим многие двери и людские сердца».

Светлана Биткина – обладатель престижных региональных и федеральных профессиональных наград. Работала в «Комсомольской искре», судогодской районной газете «Ленинец», многотиражной газете владимирского завода «Автоприбор», областной газете «Владимирские ведомости». Создала и возглавила представительство «Комсомольской правды» во Владимире, преподавала в ВлГУ. В 2003 – 2018 гг. – собственный корреспондент «Российской газеты» по Владимирской и Ивановской областям. Член

ИСТОЧНИК KP.RU