Во Владимирской области мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают у домов культуры деньги

8 Июль 2020 2020-07-08T09:43:38+03:00

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В связи с последними крупными пожарами во владимирском театре драмы и Доме культуры в Гусь-Хрустальном, в области активизировались мошенники.

Они обращаются в администрации органов культуры с заведомо недостоверной информацией о том, что в их учреждениях спланирована проверка с участием представителей областного управления МЧС и даже специалистов из Москвы.

- В своих сообщениях они предлагают безболезненный путь прохождения проверочных мероприятий: предоставление ценных подарков или даже определённой суммы денег, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

При подобном обращении нужно незамедлительно обратиться в полицию, а также органы надзорной деятельности МЧС России по данному району. Кроме того, обратиться можно и по номеру Единого «телефона доверия» Главного управления: 8 (4922) 39-99-99.

Сотрудники МЧС России никогда не будут требовать ценные подарки или денежные средства!

ИСТОЧНИК KP.RU