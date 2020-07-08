Владимирские художники подарили картины больницам Владимирской области

8 Июль 2020 2020-07-08T08:47:49+03:00

30 работ художников украшают холлы и фойе более 20 медицинских учреждений

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Благотворительная акция «Художники – медикам» организована региональным отделением Союза художников России и местным отделением Общероссийского народного фронта в рамках проекта «#МыВместе».

Художники и активисты решили поддержать владимирских медиков, которые находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Идейным вдохновителем акции выступил известный художник-акварелист, заслуженный деятель культуры России Виктор Шамаев.

Теперь 30 работ художников украшают холлы и фойе более 20 медицинских учреждений региона. В минувший понедельник еще одна картина была подарена коллективу Областной клинической больницы. Ее автор – председатель Союза художников России во Владимирской области Дмитрий Холин.

Акция «Художники – медикам» во Владимирской области продолжится. Уже собрано больше 50 произведений искусства, которые будут переданы медицинским учреждениям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU