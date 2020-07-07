2020-07-07T22:11:13+03:00
Общество

В Минкультуре пообещали помочь восстановить Владимирский драмтеатр

Как именно будет выглядеть помощь – обсудят во время рабочей встречи
Ирина Мальцева
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Министр культуры РФ Ольга Любимова пообещала оказать помощь Владимирской области. Речь идет о восстановлении Владимирского областного театра драмы, загоревшегося 29 июня. Пока основная версия случившегося – возгорание во время электромонтажных работ. Пожарные предполагают, что рабочие не сразу вызвали пожарных, а сначала пытались справиться с огнем самостоятельно. В результате ожоги получил один электромонтер, а в самом театре пострадало фойе, зрительный зал, оборудование, фасад здания. Сумма ущерба до сих пор не озвучена. Владимирцы уже объявили сбор денег для восстановления театра, а теперь и в Минкульте готовы помочь. Обсудить, как именно министерство может помочь владимирскому театру, предстоит на рабочей встрече. Сам Владимир Сипягин поблагодарил Ольгу Любимову за неравнодушие, попутно отметив, что Минкульт и в других вопросах оказывает поддержку региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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