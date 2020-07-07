2020-07-07T21:52:19+03:00
Происшествия

Во Владимире за три дня из окон выпало четверо детей

Все трагедии произошли в начале июля
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Летняя жара, установившаяся во Владимире, заставила всех, в том числе и родителей дошколят, распахнуть окна. И это немедленно привело к бедам. 6 июля в городе Вязники из окна восьмого этажа выпал шестилетний мальчик, мама которого готовила на кухне ужин и оставила сынишку одного. Сейчас ребенок находится в областной клинической больнице. В этот же день в городе Гусь-Хрустальный пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа. 4 июля во Фрунзенском районе города Владимире травмы получил двухлетний малыш, выпал из окна первого этажа, а 3 июля в больницу попал выпавший с пятого этажа шестилетний дошколенок. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, во всех случаях дети выпали, облокотившись на натянутые на окнах москитные сетки, не выдерживающие даже легкий вес ребенка. Полицейские напоминают:

– никогда не оставляйте ребенка, даже спящего, без присмотра в помещении с открытыми окнами;

– позаботьтесь об установке на окнах специальных средств защиты;

– не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;

– отодвиньте всю мебель от окон, чтобы у ребенка не было возможности самостоятельно забраться на подоконник;

– не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;

– не давайте ребенку вставать на стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или на улицу с балкона;

– большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, в результате может выпасть вместе с сеткой из окна, которая не удержит даже небольшой вес малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минкультуре пообещали помочь восстановить Владимирский драмтеатр
Во Владимире за три дня из окон выпало четверо детей
ВТБ объявляет о назначениях в VTB Bank (Europe) SE и VTB Capital plc
Депутаты Заксобрания не утвердили Романа Годунина в должности заместителя губернатора
Житель Судогодского района обвиняется в контрабанде
Во Владимире задержали наркозакладчика из Ярославля
За полгода во Владимирской области пропали 180 человек
В Суздале пройдет фестиваль воздухоплавания
С 8 июля владимирцы смогут снова посещать бассейны
Июльские выплаты на детей получили двенадцать тысяч семей
Владимирцы голосуют "за" благоустройство улицы Соколова-Соколенка
Владимирский спортсмен завоевал "серебро" на этапе чемпионата России по супермото
Владимирец получил срок за поставку в больницы некачественного масла
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
Банк ВТБ и автолизинговая компания заключили соглашение об открытии кредитной линии на 25 млрд рублей
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
Во Владимирской области еще три человека умерли от коронавируса
В Вязниках 6-летний ребенок выпал из окна 8 этажа
В Собинском районе работник частного рыбхозяйства застрелил 15-летнего подростка
Владимирцы смогут отдохнуть от жары только вечером 8 июля
Во Владимирской областной больницы строят вертолетную площадку
В Кольчугиснком районе ищут лже-прокурора