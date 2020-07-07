Во Владимире за три дня из окон выпало четверо детей

7 Июль 2020 2020-07-07T21:52:19+03:00

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Летняя жара, установившаяся во Владимире, заставила всех, в том числе и родителей дошколят, распахнуть окна. И это немедленно привело к бедам. 6 июля в городе Вязники из окна восьмого этажа выпал шестилетний мальчик, мама которого готовила на кухне ужин и оставила сынишку одного. Сейчас ребенок находится в областной клинической больнице. В этот же день в городе Гусь-Хрустальный пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа. 4 июля во Фрунзенском районе города Владимире травмы получил двухлетний малыш, выпал из окна первого этажа, а 3 июля в больницу попал выпавший с пятого этажа шестилетний дошколенок. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, во всех случаях дети выпали, облокотившись на натянутые на окнах москитные сетки, не выдерживающие даже легкий вес ребенка. Полицейские напоминают:

– никогда не оставляйте ребенка, даже спящего, без присмотра в помещении с открытыми окнами;

– позаботьтесь об установке на окнах специальных средств защиты;

– не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;

– отодвиньте всю мебель от окон, чтобы у ребенка не было возможности самостоятельно забраться на подоконник;

– не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;

– не давайте ребенку вставать на стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или на улицу с балкона;

– большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, в результате может выпасть вместе с сеткой из окна, которая не удержит даже небольшой вес малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU