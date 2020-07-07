Депутаты Заксобрания не утвердили Романа Годунина в должности заместителя губернатора

7 Июль 2020 2020-07-07T21:09:44+03:00

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На заседании Законодательного Собрания, которое проходило в режиме онлайн, депутаты не согласовани кандидатуру Романа Годунина на должность заместителя губернатора Владимирской области, курирующего сферу ЖКХ. Роман Годунин стал врио вице-губернатора в начале апреля 2020 года. До назначения временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора, курирующим инфраструктурный блок Владимирской области, Роман Годунин был коммерческим директором ООО «Владимиртеплогаз».

Депутаты Заксобрания, выслушав Романа Годунина, задали ему больше десятка вопросов, в том числе о таких проблемных ситуациях, как Александровская свалка и недобросовестные концессионеры в сфере теплоэнергетики. После чего проголосовали: 6 голосов "за", 6 "против", 16 воздержались. Как прокомментировал председатель ЗС Владимир Киселев, фракция КПРФ не голосовала. Таким образом, кандидатура Романа Годунина утверждена не была.

Губернатор Владимир Сипягин, который виртуально присутствовал на заседании ЗС, выразил свое удивление:

- У человека 20 лет работы в этой сфере, они ни разу не замешан ни в одной проблеме с правоохранителями. Не понимаю, чем вызвано такое решение. У человека после этого желание профессионально, качественно работать находится на другом уровне. Местный парень, член "Единой России". Что еще надо? Инопланетянина сюда привести?

ИСТОЧНИК KP.RU