Житель Судогодского района обвиняется в контрабанде

7 Июль 2020 2020-07-07T15:39:19+03:00

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В конце мая мужчина через интернет заказал из Республики Беларусь анаболических стероидных препаратов, оплатил заказ и стал ждать покупку. А когда та пришла – получил ее на почте. При его осмотре сотрудниками полиции обнаружены и изъяты таблетки в 8 блистерах по 25 штук, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество общей массой 0,16 грамм –это считается крупным размером, которое запрещено на территории России. Теперь признавшего вину местного жителя ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU