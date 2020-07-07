Во Владимире задержали наркозакладчика из Ярославля

7 Июль 2020 2020-07-07T14:07:45+03:00

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Тридцатиоднолетнего жителя Ярославской области задержали еще в марте в Добром. Приехавший во Владимир мужчина раскладывал закладки наркотиков, которые позднее должны были забрать покупатели. Полицейские обнаружили и изъяли двадцать пять свертков, обмотанных синей изолентой, с синтетическим наркотическим средством «соль» общей массой более 20 граммов. Задержанный признал вину и помог следствию, сейчас дело направлено в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, но за покушение на преступление, которое не было окончено, наказание не может быть больше 3/4 максимального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU