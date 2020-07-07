За полгода во Владимирской области пропали 180 человек
154 из них были найдены
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С начала года волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» получили заявки на поиск 180 человек (лес - 43, город - 137). Среди потерявшихся было 46 детей и подростков до 18 лет.
Нашли 154 человека, но 20 были уже мертвы. А вот всех детей удалось найти целыми и невредимыми.
Силами отряда были найдены 25 человек. На данный момент до сих пор считаются попавшими 13 жителей области.
ИСТОЧНИК KP.RU