В Кольчугинском районе дачник оставил непотушенную сигарету и устроил пожар

6 Июль 2020 2020-07-06T10:15:04+03:00

В итоге он сам же и умер

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5 июля в 23.27 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в дачном домике в садовом товариществе "Кабельщик-5", что располагается в городе Кольчугино.

На место пожара выехали машины Кольчугинского гарнизона. Площадь пожара в деревянном доме составила шесть квадратных метров. И хотя огонь удалось быстро ликвидировать, в доме спасатели нашли тело погибшего мужчины 1958 года рождения.

По предварительной информации дознавателей МЧС России, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении погибшего. К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU