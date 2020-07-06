2020-07-06T09:46:33+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" три с половиной месяца спустя вновь провело игру

В товарищеском матче с ярославским "Шинником" владимирцы проиграли
Алексей СУХОВ
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Когда 18 марта владимирское "Торпедо" провело товарищеский поединок с "Новосибирском", то никто не мог предположить, что следующая встреча чёрно-белых пройдёт аж 4 июля.

Торпедовцы в субботу в Ярославле сыграли с представителем ФНЛ - местным "Шинником". Владимирским футболистам удалось относительно быстро открыть счет. После розыгрыша углового Денис Перфилов точным пасом вывел на пустые ворота Александра Зенина, и тот головой переправил мяч в сетку. Чуть позднее ярославцы могли забить в собственные ворота. А под занавес первого тайма игрок "Шинника" Денис Щадин сумел сравнять счет. Надо признать, что гол стал следствием целой череды ошибок владимирской обороны, а также ряда рикошетов. Тем не менее сам удар получился роскошным, и вратарь "Торпедо" Артем Ковешников в любом случае не смог бы отразить его.

А во втором тайме более опытный "Шинник" сумел-таки склонить чашу весов в свою пользу, реализовав один голевой момент. Отличился на 56-й минуте Сергей Самодин. Кстати, игра проходила без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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