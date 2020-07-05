2020-07-05T17:40:23+03:00
Общество

Полис ОСАГО во Владимирской области можно оформить на почте

Автовладельцы могут изучить предложения различных компаний и выбрать оптимальные для себя условия
Алена Смирнова
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Для оформления Полиса в почтовых отделениях Владимирской области потребуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона. После заполнения всех необходимых данных оператор почтового отделения отправит запрос страховщикам и получит расчет страховой премии от разных страховых компаний, а клиент сможет выбрать для себя оптимальный вариант.

Автовладельцы смогут воспользоваться услугой во всех отделениях почтовой связи Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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