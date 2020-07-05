Под Владимиром иномарка въехала в машину на обочине и вылетела в кювет

5 Июль 2020 2020-07-05T15:23:52+03:00

фото из группы ВКонтакте"Владимирские автомобилисты" Фото: из открытых источников

Авария произошла около 14 часов на автодороге Владимир-Улыбышево-Коняево

Изменить размер текста: A A

Около 14 часов на 14 км автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево в районе поворота на деревню Гридино произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщает региональное УМВД, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем "Skoda", не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Renault", стоящим на обочине. После удара "Skoda" вылетела на обочину.

В итоге, пассажир иномарки "Skoda" был направлен на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU