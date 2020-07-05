2020-07-05T15:23:52+03:00
Происшествия

Под Владимиром иномарка въехала в машину на обочине и вылетела в кювет

Авария произошла около 14 часов на автодороге Владимир-Улыбышево-Коняево
Алена Смирнова
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фото из группы ВКонтакте"Владимирские автомобилисты"фото из группы ВКонтакте"Владимирские автомобилисты"Фото: из открытых источников
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Около 14 часов на 14 км автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево в районе поворота на деревню Гридино произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщает региональное УМВД, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем "Skoda", не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Renault", стоящим на обочине. После удара "Skoda" вылетела на обочину.

В итоге, пассажир иномарки "Skoda" был направлен на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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