Во Владимирской области ищут пропавшую 43-летнюю женщину
С 24 июня ее местонахождение неизвестно
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт" по Владимирской области, пропала 43-летняя Тарасова Наталья Владимировна из города Владимира.
С 24 июня этого ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие.
Была одета: синяя джинсовая куртка, синие джинсы, светло-зелёная майка, чёрные кроссовки.
Инфорг: Тома Тезия 89101787763.
ИСТОЧНИК KP.RU