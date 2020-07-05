В Суздальском районе на Нерли утонул восьмилетний ребенок
Он пропал вечером 3 июля
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В деревне Раменье Суздальского района, сообщает Следственный комитет Владимирской области, ночью 4 июля сотрудники МЧС обнаружили тело 8-летнего мальчика.
Пропал он вечером 3 июля. Мальчик не вернулся домой. Друзья и родители вызвали спасателей и волонтеров. Поиски ребенка длились несколько часов, пока один из сотрудников МЧС не обнаружил его тело в Нерли.
По предварительным данным, мальчик утонул. На берегу реки нашли его вещи и велосипед.
ИСТОЧНИК KP.RU