2020-07-05T15:31:13+03:00
Происшествия

В Суздальском районе на Нерли утонул восьмилетний ребенок

Он пропал вечером 3 июля
Алена Смирнова
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В деревне Раменье Суздальского района, сообщает Следственный комитет Владимирской области, ночью 4 июля сотрудники МЧС обнаружили тело 8-летнего мальчика.

Пропал он вечером 3 июля. Мальчик не вернулся домой. Друзья и родители вызвали спасателей и волонтеров. Поиски ребенка длились несколько часов, пока один из сотрудников МЧС не обнаружил его тело в Нерли.

По предварительным данным, мальчик утонул. На берегу реки нашли его вещи и велосипед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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