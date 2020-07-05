В Муроме полицейские поймали велосипедных воришек

5 Июль 2020 2020-07-05T11:32:41+03:00

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Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в совершении двух краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов города Мурома, сообщает сайт регионального УМВД. Владельцы оставили свои двухколесные транспортные средства на лестничных площадках и пристегнули тонкими тросами. Взломать их воришкам не составило большого труда.

Кражи велосипедов были совершены в конце мая и середине июня этого года. Ущерб заявителям оценили на сумму 10 и 11 тысяч рублей.

Под подозрение в кражах попали 17-летний и 35-летний безработные муромляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законным владельцам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU