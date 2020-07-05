В Муроме полицейские поймали велосипедных воришек
Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в совершении двух краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов города Мурома, сообщает сайт регионального УМВД. Владельцы оставили свои двухколесные транспортные средства на лестничных площадках и пристегнули тонкими тросами. Взломать их воришкам не составило большого труда.
Кражи велосипедов были совершены в конце мая и середине июня этого года. Ущерб заявителям оценили на сумму 10 и 11 тысяч рублей.
Под подозрение в кражах попали 17-летний и 35-летний безработные муромляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законным владельцам.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU