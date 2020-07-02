Мальчик, сбитый на Нижней Дуброве, умер

2 Июль 2020 2020-07-02T19:22:19+03:00

Он так и не вышел из комы

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 июля, около шести часов вечера умер девятилетний Дима Куропаткин, мальчик, которого месяц назад сбили на пешеходном переходе на Нижней Дуброве. Ребенок так и не вышел из комы. В последние дни его состояние было очень тяжелым, сильно скакало давление. Также Дима перенес две операции.

Напомним, что трагедия произошла 28 мая, около 20.30. Дима переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу, когда на него наехала "Шкода". Водитель с места преступления не скрылся, на него завели уголовное дело. Однако водительские права и автомобиль вскоре вернули.

Мама мальчика обратилась за помощью на Первый канал, на передачу "Мужское/Женское". Московсие специалисты пообещали помочь перевезти Диму в столицу, но не успели. Состояние его было слишком тяжелым - кома третьей степени.

На месте трагедии пообещали установить светофор с кнопкой.

Выражаем соболезнования родным мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU