2020-07-02T17:42:59+03:00
Общество

Во Владимире завершается строительство нового корпуса Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи

Он начнет работать до конца лета
Ирина Мальцева
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Новый двухэтажный корпус займет площадь более 2300 квадратных метров. Там планируют разместить диагностические и консультационные службы для пациентов с инфекционной патологией. На его возведение из областного бюджета выделили более 219 миллионов рублей, а сдать его планируют в июле-августе этого года. Сейчас в здании идут отделочные работы, монтируется медицинское оборудование и идет благоустройство территории. Как сообщил главный врач Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Григорий Волченков, в новом корпусе будет комфортно как пациентам, так и медикам, при этом будут полностью соблюдены современные требования инфекционной безопасности. Благодаря продуманному архитектурно-инженерному проекту, распространение инфекции между различными посетителями исключено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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