2020-07-02T14:15:10+03:00
Происшествия

Гороховчанин забил до смерти знакомого ружьем

А потом утопил тело
Ирина Мальцева
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Кровавая трагедия произошла в сентября 2018 года ,когда житель Гороховецкого района с приятелями отдыхал на даче. К ним в дачный домик приехал еще один знакомый, уже нетрезвый. Новый гость, разозлившись, дважды выстелил в пол кухни из привезённого с собой охотничьего ружья. Один из мужчин, находившихся в тот момент на кухне, решил отомстить стрелявшему и, отобрав у него ружье, ударил жертву несколько раз прикладом по голове. Эксперты считают, что ударов было не меньше четырех. Убедившись, что стрелявший мертв, гороховчанин перетащил тело и ружье на берег Клязьмы и утопил их, стараясь замести следы. Суд признал его виновным в убийстве и отправил в колонию строгого режима на восемь лет. После этого его ждет ограничение свободы на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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