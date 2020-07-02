2020-07-02T13:59:10+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном пройдет парад колясок

Он состоится в мультимедийном онлайн формате
Виктория СУХОВА
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Полюбившийся многим жителям Гусь-Хрустального и ставший традиционным городской конкурс – парад колясок «Мой малыш» в этом году пройдет в мультимедийном онлайн формате.

В Конкурсе могут принять участие семьи с детьми до 4 лет (родители в возрасте до 35 лет), а также с детьми на инвалидных колясках (любого возраста).

Для участия необходимо: украсить коляску или детский велосипед, сделать фото с каждой стороны украшенной коляски и 1 общее фото с родителями, детской коляской (велосипед) и ребенком, записать видео «Визитная карточка». Видео может быть снято специальной аппаратурой или на камеру мобильного телефона продолжительностью не менее 1 минуты 30 секунд и не более 3 минут 30 секунд. В видеозаписи не должны присутствовать люди, не являющиеся участниками Конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо до 6 июля включительно прислать заявку вместе с файлами конкурсных материалов (фото и видео) на электронную почту отдела по молодежной политике: odm-gus@mail.ru.

8 июля на официальной странице отдела по молодежной политике в социальной сети ВКонтакте «МОЛОДЕЖЬ Гусь-Хрустальный! Официально» стартует онлайн-голосование среди участников конкурса, а 10 июля пройдет дистанционное заседание конкурсной комиссии.

Победители и участники конкурса будут награждены призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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