2020-07-02T13:50:40+03:00
Происшествия

Бдительный владимирец помог поймать велосипедного вора

Похитителем оказался сорокаоднолетний бродяга
Ирина Мальцева
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В конце июня к владимирцу Руслану Довранову на улице подошел незнакомец и предложил купить велосипед за триста рублей. Удивившись такой цене, молодой человек предположил, что велосипед краденый, который злоумышленник просто хочет сбыть с рук. Он сфотографировал транспорт и продававшего его мужчину, а вернувшись домой опубликовал пост о том, что неизвестный продал ему, предположительно, похищенный велосипед. Пост сопровождался фотографией транспортного средства. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские связались с владимирцем, а потом отыскали велосипедного вора. Им оказался сорокаоднолетний житель Костерево, который недавно приехал во Владимир, бродяжничал, не работал. Оказавшись случайно в подъезде многоквартирного жилого дома в Ленинском районе и увидев оставленный велосипед, он похитил его и сбыл на улице. Сейчас велосипедный вор арестован, идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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