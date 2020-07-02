Во Владимирской области клещи покусали 106 человек

2 Июль 2020 2020-07-02T13:37:43+03:00

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На 2 июля во Владимирской области зарегистрировано 106 человек, обратившихся в больницы в связи с присасыванием клещей, среди них 42 ребенка.

Наибольшее количество обращений - во Владимире, в Гусь-Хрустальном и в Ковровском районах. Наибольшее количество присасываний произошло при посещении садово-огородных участков.

- Лабораторно исследовано 60 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.

ИСТОЧНИК KP.RU