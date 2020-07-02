Во Владимире около 1900 выпускников будут сдавать ЕГЭ

2 Июль 2020 2020-07-02T13:27:24+03:00

Изменить размер текста: A A

3 июля во Владимире начинается сдача ЕГЭ. Экзамены будут проходить в 11 школах и завершатся 8 августа (окончание второй волны).

Всего экзамен будут сдавать около 1900 выпускников, плюс выпускники прошлых лет и вечерних школ.

В связи с «коронавирусными» ограничениями процедура сдачи ЕГЭ имеет ряд новшеств. На входе всем ученикам измерят температуру, коридоры и аудитории оснащены средствами для дезинфекции рук.

Например, в 23-й гимназии - на входе новый «умный» прибор для измерения температуры. Через 3 прохода с интервалом в 3 секунды все 1160 учеников школы смогут пройти менее, чем за 20 минут. Прибор также подключен к школьной пропускной системе и его можно настроить для контроля наличия маски.

В фойе на входе, экзаменационных классах, учительской — настенные дезинфицирующие лампы. Передвижная - для актового и спортивного залов.

Общественные наблюдатели не будут присутствовать в классе, только в рекреациях и наблюдать за процессом на сайте smotriege.ru. Все классы оснащены видео-камерами.

Ученики будут заходить через несколько входов и проходить сразу в класс, без общего сбора в аудитории.

Количество детей в классах сокращено до 10, парты расставлены на безопасное расстояние. Для учеников масочный режим — по желанию. Для учителей маски и перчатки — в обязательном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU