В Гороховецком районе ссора родных закончилась стрельбой

2 Июль 2020 2020-07-02T12:44:38+03:00

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Весной жители соседней области приехали в деревню Гороховецкого района, но теплых посиделок не сложилось: родные не поделили имущество. Шестидесятипятилетний мужчина сначала угрожал на словах, а потом перешел к делу и, выхватив хранившийся пистолет, выстрелил в младшего родича. Поняв, что натворил, он вызвал скорую, и сорокалетнего раненого гостя региона доставили в больницу. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, оружие ранее судимый мужчина незаконно приобрел еще в 2005 году у незнакомца. Проведенной экспертизой было установлено, что самодельный пистолет является пригодным для стрельбы огнестрельным оружием калибра 7,2 мм. Сейчас в отношении шестидесятипятилетнего приезжего возбуждены два уголовных дела: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия, и незаконное хранение огнестрельного оружия. Сейчас расследование завершено, мужчину ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU