Владимирских заключенных оштрафовали за демонстрацию татуировок

2 Июль 2020 2020-07-02T11:57:35+03:00

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К административной ответственности привлекли сразу трех осужденных, отбывающих наказание во Владимирской области. У них имелись татуировки с нацисткой символикой – свастикой, которые они публично демонстрировали. Возбуждены три административных дела по статье «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». По результатам их рассмотрения трое осужденных, содержащихся в федеральном казенном учреждении ИК-4 УФСИН России по Владимирской области, оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU