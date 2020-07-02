Владимирских заключенных оштрафовали за демонстрацию татуировок
У них были набиты рисунки, схожие с нацисткой символикой
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К административной ответственности привлекли сразу трех осужденных, отбывающих наказание во Владимирской области. У них имелись татуировки с нацисткой символикой – свастикой, которые они публично демонстрировали. Возбуждены три административных дела по статье «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». По результатам их рассмотрения трое осужденных, содержащихся в федеральном казенном учреждении ИК-4 УФСИН России по Владимирской области, оштрафованы.
ИСТОЧНИК KP.RU