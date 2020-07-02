Владимирцам предлагают пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

2 Июль 2020 2020-07-02T11:38:31+03:00

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Владимирская область вошла в число регионов, где проводится скрининговое тестирование на антитела к новой коронавирусной инфекции. Все желающие могут бесплатно проверить наличие в крове антител к Covid-19 класса IgG. Тестирование продлится до 3 июля включительно. Основное условие участия в тестировании – отсутствие острого периода заболевания Covid-19.

Тесты делают по анализу крове. Метод иммуноферментного анализа показывает не только наличие, но и уровень антител в крови. Это позволяет определить, перенес ли человек коронавирусную инфекцию и как давно. По данным ВОЗ, до 70 процентов людей, заразившихся коронавирусом, болеют бессимптомно, и о перенесенной инфекции можно узнать только по наличию антител в крови.

Для участия необходимо скачать анкету по ссылке http://cgie33.ru/images/Anketa.pdf, заполнить её и прислать на электронный адрес sgm@vladses.vladinfo.ru, после чего участнику поступит приглашение пройти тестирование. Время забора биологического материала с 8.00 до 12.00 в будние дни.

Справки по телефону: 8 (4922) 53-57-28. Сайт Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области»: http://cgie33.ru.

Пройти тестирование можно в следующих медицинских организациях:

– Городская клиническая больница №5 г. Владимира (филиал на ул. Северная, 1а);

– Городская больница №6 г. Владимира;

– Детская городская поликлиника №1 г. Владимира;

– Муромская городская больница №3;

– Детская больница округа Мурома;

– Ковровская городская больница №2.

ИСТОЧНИК KP.RU