Начальника Владимирского юридического института заключили под стражу

2 Июль 2020 2020-07-02T10:58:47+03:00

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Шестидесятидвухлетнего начальника ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в июле-августе 2017 года он, используя служебное положение, дал устное указание подчиненным сотрудникам на ежегодное приобретение курсантами единообразных спортивных костюмов с символикой института за счет собственных средств. В 2017 году такую форму приобрели за счет курсантов 1-3 курсов, а в 2018 и 2019 годах – за счет денежных средств курсантов 1 курса. При этом выделенные ФСИН России средства на закупку тренировочных костюмов расходовались руководством института на иные цели. В апреле-мае этого года, осознавая, что действует за пределами возложенных на него полномочий, начальник устно велел подчиненным собрать деньги на приобретение лекарственных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции, которыми курсанты должны были обеспечиваться бесплатно по назначению врача в ведомственной поликлинике. Сотрудники института во исполнение незаконного указания начальника собрали с 411 курсантов не менее 148 тысяч рублей. Более того, в марте 2020 года он, желая избежать проведения в отношении него, как руководителя учреждения, служебной проверки из-за неправомерных действий подчиненного дал незаконное указание об его увольнении со службы «задним» числом. Только после увольнения провинившегося сотрудника начальник института сообщил в ОСБ УФСИН России по Владимирской области о его противоправных действиях. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU