Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 2 июля 2020: 48 новых случаев

2 Июль 2020 2020-07-02T10:40:01+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора на 2 июля, во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

7 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

7 сл. в Петушинском районе,

5 сл. в г. Владимире районе,

5 сл. в Ковровском районе,

5 сл. в Муромском районе,

4 сл. в Вязниковском районе,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

4 сл. в Александровском районе,

4 сл. в Гороховецком районе,

3 сл. в Киржачском районе.

Всего во Владимирской области на 2 июня зарегистрировано 4456 случаев заболевания: 822 сл. в г. Владимире, 696 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 537 сл. в Петушинском районе, 382 сл. в о. Муром, 350 сл. в Александровском районе, 318 сл. в Ковровском районе, 263 сл. в Собинском районе, 203 сл. в Вязниковском районе, 190 сл. в Юрьев-Польском районе, 145 сл. в Кольчугинском районе, 123 сл. в Судогодском районе, 115 сл. в Киржачском районе, 86 сл. в Меленковском районе, 74 сл. в Суздальском районе, 62 сл. в Камешковском районе, 37 сл. в г. Радужном, 31 сл. в Селивановском районе, 22 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU