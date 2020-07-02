Жительница Судогды оклеветала своего знакомого

2 Июль 2020 2020-07-02T10:34:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В середине марта горожанка разозлилась на знакомого и решила отомстить ему оригинальным способом: обратившись в полицию. Правоохранителям девушка заявила, что ее знакомый украл деньги с ее банковской карты. По итогам доследственных проверок возбудили два уголовных дела в отношении ее знакомого по двум статьям: кража, то есть тайное хищение денежных средств с банковской карточки и мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба для гражданина. Но по результатам их расследования выявлено, что сведения, указанные в заявлении злоумышленницей, являются заведомо ложными. В связи с этим вынесено постановление о прекращении уголовного преследования за отсутствием события преступления. А в отношении горожанки возбуждено уголовное дело за ложный донос, вину она признала полностью. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU