Во Владимирской области на 18 часов проголосовало больше 51 процента избирателей
Идет голосование за поправки в Конституцию РФ. На 18 часов во Владимирской области проголосовало (включая голосование до дня голосования) 568 978 человек или 51,37%.
Если сравнивать явку в 15.00, то мы видим, что она увеличилась на три процента. Больше всего избирателей -в Гороховецком райое (по состоянию на 15 часов там проголосовали 69,02%). На втором месте остается Вязниковский район с 65,16% избирателями. На третьем месте Муром с 60,37%.
Аутсайдерами являются Гусь-Хрустальный и Александров – здесь явка едва превысила 30%.
Избирательные участки будут работать до 20 часов, после чего начнется подсчет голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU