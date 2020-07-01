Во Владимирской области на 18 часов проголосовало больше 51 процента избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T19:00:16+03:00

Это на три процента больше, чем три часа назад

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Идет голосование за поправки в Конституцию РФ. На 18 часов во Владимирской области проголосовало (включая голосование до дня голосования) 568 978 человек или 51,37%.

Если сравнивать явку в 15.00, то мы видим, что она увеличилась на три процента. Больше всего избирателей -в Гороховецком райое (по состоянию на 15 часов там проголосовали 69,02%). На втором месте остается Вязниковский район с 65,16% избирателями. На третьем месте Муром с 60,37%.

Аутсайдерами являются Гусь-Хрустальный и Александров – здесь явка едва превысила 30%.

Избирательные участки будут работать до 20 часов, после чего начнется подсчет голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU