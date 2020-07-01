2020-07-01T16:29:46+03:00
Общество

Во Владимирском театре после пожара уцелела сцена за 100 миллионов рублей

Об этом рассказал режиссер Владимир Кузнецов
Виктория СУХОВА
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фото пресс-службы областной администрациифото пресс-службы областной администрации
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В театре продолжают оценивать ущерб, нанесенный пожаром, который случился 29 июня.

Режиссер Владимир Кузнецов снова побывал в театре, чтобы своими глазами увидеть, что уцелело, а что сгорело. Об этом он рассказал в своем видео, который выложил на ютуб. Оказалось, что сцена за 100 миллионов рублей уцелела, в том числе работают механизмы. Несущие конструкции в театре также не повреждены.

- Основной очаг возгорания был в зрительном зале. И когда он горел, происходило горение поролона, пластика – и было это черное задымление, отчего температура возрастала и передалась в фойе. Фойе тоже очень сильно пострадало, и сгорело два цеха проводки спектакля – радиоцех и световой цех, где стояли пульты, с которых радисты вели спектакль по свету и по музыке, - рассказал Владимир Кузнецов.- Сгорели двери, поврежден весь паркет, все в черноте. Очень сильно повреждены зеркальные стекла фасадной стороны, где центральная часть входа в театр.

Уцелели декорации спектакля о блокадном Ленинграде «Искупление», который драмтеатр подготовил в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В этом режиссер видит божий помысел. Правда, пока неясно можно ли ими пользоваться из-за запаха гари или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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