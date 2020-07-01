2020-07-01T15:58:28+03:00
Общество

Во Владимиркой области на 15 часов свой голос отдали больше 48 процентов избирателей

Многие голосуют дома
Виктория СУХОВА
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Продолжается голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

На 15 часов в регионе проголосовало (включая голосование до дня голосования) 539 146 человек или 48,68%.

Многие избиратели голосуют на дому. К ним приезжает несколько человек в защитных костюмах и со специальным чемоданом, куда необходимо было опустить бюллетень.

В основном на дом приезжают к пожилым людям и инвалидам.

Голосование продлится до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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