Во Владимирской области готовятся к открытию отели, турбазы и базы отдыха

1 Июль 2020 2020-07-01T14:36:07+03:00

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В регионе смогут открыться апартотели, турбазы и базы отдыха. Это решение принято по итогам совещания с представителями туротрасли и областным Управлением Роспотребнадзора.

- При соблюдении отельерами всех требований главного санитарного врача области сможем постепенно снимать ограничения в сферах, важных для турбизнеса. Будем не просто восстанавливать турпоток, а наращивать его, как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, - написал на своей странице ВКонтакте губернатор Владимир Сипягин.

- Отели готовы, безопасность гостей мы обеспечим! Все рекомендованные Ропотребнадзором меры проведены: помещения дезинфицируются, спецсредства закуплены. Ситуация непростая, но мы содержим персонал из последних сил. Загрузка гостиниц командированными – до 5 процентов. Часть «высокого сезона» мы уже пропустили, нам жизненно необходимо работать в июле и августе», – подчеркнула президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Марина Земскова.

На сегодняшний день во Владимирской области наметилась положительная тенденция по снижению темпов прироста заболеваемости. Темп прироста составляет 1,1. В среднем по России – единица.

ИСТОЧНИК KP.RU