2020-07-01T13:39:05+03:00
Общество

Во Владимирской области на 12 часов проголосовало больше 44 процентов избирателей

За два часа явка выросла почти на три процента
Виктория СУХОВА
Поделиться:
фото предоставлено пресс-службой областной администрациифото предоставлено пресс-службой областной администрации
Изменить размер текста:

Продолжается голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. На 12 часов проголосовало (включая голосование до дня голосования) 496 093 человека или 44,81%.

Напомним, что на 10 утра показатель составлял 42,13%. За два часа явка выросла почти на три процента.

Участки закроются в 20 часов.

Напомним, что один из главных приоритетов кампании – обеспечение безопасности здоровья.На каждом участке регулярно проводится дезинфекция. При входе организован температурный контроль, там же размещены коврики для дезинфекции обуви и санитайзеры для рук. Всем входящим выдаются одноразовые маски и перчатки. Ручки также – одноразовые. Внутри помещений созданы условия для минимизации контактов. Паспортные данные сверяются членами избиркома визуально на безопасной дистанции. А для организации санитарной дистанции и разделения потоков на вход и выход сделаны специальные ограничительные линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области готовятся к открытию отели, турбазы и базы отдыха
Глава города Владимира Ольга Деева и сити-менеджер Андрей Шохин проголосовали за внесение поправок в Конститутцию
Из-за пандемии в Муроме отменили празднование Дня семьи, любви и верности
Во Владимирской области на 12 часов проголосовало больше 44 процентов избирателей
Во Владимирской области - основной день голосования по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации
Во Владимирской области на 10 часов утра проголосовало больше 42 процентов избирателей
В эфире радиостанции "Комсомольская правда-Владимир" расскажут об инновационных технологиях в стоматологии
От жителей Владимирской области поступило 19 звонков по вопросам голосования по поправкам в Конституцию
Тепловой комплекс Лакинска передали в концессию
Коронавирус во Владимирской области: на 1 июля 46 новых случаев заражения
Владимирская область попала в десятку самых грибных регионов страны в этом году
Дом культуры в Гусь-Хрустальном могли поджечь