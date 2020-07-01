Во Владимирской области на 12 часов проголосовало больше 44 процентов избирателей
Продолжается голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. На 12 часов проголосовало (включая голосование до дня голосования) 496 093 человека или 44,81%.
Напомним, что на 10 утра показатель составлял 42,13%. За два часа явка выросла почти на три процента.
Участки закроются в 20 часов.
Напомним, что один из главных приоритетов кампании – обеспечение безопасности здоровья.На каждом участке регулярно проводится дезинфекция. При входе организован температурный контроль, там же размещены коврики для дезинфекции обуви и санитайзеры для рук. Всем входящим выдаются одноразовые маски и перчатки. Ручки также – одноразовые. Внутри помещений созданы условия для минимизации контактов. Паспортные данные сверяются членами избиркома визуально на безопасной дистанции. А для организации санитарной дистанции и разделения потоков на вход и выход сделаны специальные ограничительные линии.
ИСТОЧНИК KP.RU