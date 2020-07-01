Во Владимирской области на 10 часов утра проголосовало больше 42 процентов избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T12:15:01+03:00

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Во Владимирской области в 8 часов открылись все 985 участков. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации продлится до 20 часов.

На 10 часов утра проголосовало (включая голосование до дня голосования) 466 382 человек или 42,13%. По явке лидируют Вязниковский (60,95%) и Гороховецкий (64,21%) районы. В Гусь-Хрустальном районе пока проголосовало 27,43% избирателей, в Киржачском районе — 30,33%. Во Владимире свои голоса отдали: в Ленинском районе 48,63%, в Октябрьском районе - 48,59% - во Фрунзенском районе - 39,72%.

В списки участников голосования включено 1106882 человека. В их число входят не только зарегистрированные во Владимирской области, но и жители других субъектов, которые воспользовались механизмом «Мобильный избиратель» и выбрали удобный участок для голосования на территории нашего региона. Жители области, решившие, напротив, проголосовать за ее пределами и оформившие соответствующие заявления, исключены из списков.

Участок для голосования № 571 в Гусь-Хрустальном, располагавшийся в пострадавшем от пожара Доме культуры, развернут в резервном помещении городского библиотечного информационного центра по адресу улица Калинина, дом 34, и своевременно открыл свои двери для участников голосования. Документация участковой избирательной комиссии, включающая все бюллетени для голосования и хранившаяся в несгораемом сейфе, не пострадала.

В организации голосования задействовано более 9200 членов избирательных комиссий разного уровня. На участках региона работают более 5000 наблюдателей. В большинстве помещений для голосования есть видеонаблюдение, организованное силами участковых избирательных комиссий. Во Владимире видеозапись ведется на всех участках для голосования.

В Александровском районе на 60 участках 1 июля установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ 2010, которые автоматически подсчитывают голоса и формируют итоговый протокол.

Участники голосования могут проголосовать и бесконтактно на дому. Для этого необходимо обратиться в свою участковую комиссию до 17.00 1 июля (можно по телефону, с помощью родственников или волонтеров).

ИСТОЧНИК KP.RU