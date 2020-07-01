От жителей Владимирской области поступило 19 звонков по вопросам голосования по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T11:10:35+03:00

Также создана рабочая группа по мониторингу соблюдения прав в период подготовки и проведения голосования

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1 июля Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова приняла участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Омбудсмен проголосовала на избирательном участке на территории лингвистической гимназии № 23 им. А. Г. Столетова.

Напомним, что с 15 июня в аппарате Уполномоченного работает горячая линия по вопросам голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На данный момент поступило 19 звонков.

Также в Аппарате Уполномоченного создана рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения голосования. В ее задачи входит наблюдение за обеспечением прав граждан, разъяснение и уточнение, работа с обращениями, оперативное реагирование на сообщения о фактах возможных нарушений избирательных прав граждан.

Сегодня региональный Уполномоченный продолжает мониторинг проведения процедуры волеизъявления граждан до закрытия участков голосования.

Можно звонить по телефону: 8 900 478 00 33 и 8 (4922) 53 11 31

ИСТОЧНИК KP.RU