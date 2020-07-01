Тепловой комплекс Лакинска передали в концессию

1 Июль 2020 2020-07-01T10:59:16+03:00

За 8 лет объём инвестиций составит более 250 млн рублей

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Концессионное соглашение в отношении теплового комплекса Лакинска заключено между ООО «Владимиртеплогаз», администрацией города и губернатором области Владимиром Сипягиным.

Соглашение заключено на 8 лет, за это время объём инвестиций составит более 250 млн рублей. Финансовые вливания концессионеры планируют направить на строительство трёх городских котельных и модернизацию тепловых сетей.

Кроме этого, концессионное соглашение предварительно согласовано Фондом содействия реформированию ЖКХ – это даёт возможность получения в 2021 году федеральной финансовой поддержки на софинансирование запланированных мероприятий.

- Продолжается работа по передаче в концессию коммунального комплекса муниципальных образований Владимирской области. Это позволяет привлекать инвестиции на модернизацию устаревшего, изношенного оборудования и сетей. В настоящее время в стадии разработки находятся ещё три концессионных соглашения в тепловом комплексе на общую сумму возможных инвестиций более 700 млн. рублей, – сообщил врио заместителя Губернатора Роман Годунин.

ИСТОЧНИК KP.RU