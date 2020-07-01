Коронавирус во Владимирской области: на 1 июля 46 новых случаев заражения

1 Июль 2020 2020-07-01T09:15:22+03:00

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На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 1 июля лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По 6 случаев в Гусь-Хрустальном и в Вязниковском районах, по 4 случая во Владимире, в Петушинском, в Камешковском, в Юрьев-Польском районах, по 3 случая в Александровском, в Киржачском, в Кольчугинском, в Ковровском районах, по 2 случая в Меленковском, в Собинском, в Суздальском районах.

Всего в регионе зарегистрировано 4408 случаев заболевания (817 сл. в г. Владимире, 689 сл. в Гусь-Хрустальном, 530 сл. в Петушинском, 377 сл. о. Муром, 346 сл. в Александровском, 313 сл. в Ковровском, 263 сл. в Собинском, 199 сл. в Вязниковском, 186 сл. в Юрьев-Польском, 145 сл. в Кольчугинском, 123 сл. в Судогодском, 112 сл. в Киржачском, 86 сл. в Меленковском, 74 сл. в Суздальском, 62 сл. в Камешковском, 37 сл. в г. Радужном, 31 сл. в Селивановском, 18 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU