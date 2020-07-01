Владимирская область попала в десятку самых грибных регионов страны в этом году

1 Июль 2020 2020-07-01T08:33:57+03:00

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких регионах России больше всего грибов в этом году.

Большинство россиян-грибников (40%) набирают полные лукошки грибов в Карелии. На втором месте — Башкирия. 20% опрошенных идут в башкирские леса за белыми, маслятами, опятами и т.д. «Бронзу» получает Ленинградская область — 12,5%.

По данным опроса про самые грибные места, туристы отметили также Владимирскую область (8,75%), Московскую область (6,25%), Свердловскую область (5%), Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Самарскую область (2,5%). Меньше всего грибов можно собрать, по мнению туристов, в Краснодарском крае и Татарстане (1,25%).

ИСТОЧНИК KP.RU