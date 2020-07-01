Дом культуры в Гусь-Хрустальном могли поджечь

1 Июль 2020 2020-07-01T09:09:56+03:00

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Напомним, 30 июня в 21.16 загорелся Дом культуры в Гусь-Хрустальном. Горела кровля на площади 1500 кв.м. Из-за быстрого распространения огня площадь пожара увеличилась до 2400 кв.м. От огня пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.

- Во время пожара на первом этаже располагалась участковая избирательная комиссия. Благодаря оперативным действиям персонала, документы и бюллетени были оперативно вынесены из здания, - сообщил Руслан Блинов, врио начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области.

Спасатели называют две возможные причины пожара - поджог чердака либо электротехнические проблемы.

В прошлом году ДК попал в программу развития и сохранения культуры Владимирской области. На ремонт выделили 17 миллионов рублей. На 12 миллионов отремонтировали кровлю, остальные деньги пошли на механику сцены. Планировалось отремонтировать фасад здания.

ИСТОЧНИК KP.RU