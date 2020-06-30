Во Владимире открываются Дмитриевский собор и исторический музей

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:35:23+03:00

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Часть объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась на этой неделе. В частности, 27 июня принимать посетителей стали Музей хрусталя, Успенский собор и Музей природы во Владимире, Суздальский кремль и Музей деревянного зодчества в Суздале, церковь Бориса и Глеба в Кидекше и усадьба Храповицкого в Муромцево. А с 1 июля все желающие смогут посетить еще Исторический музей и Дмитриевский собор в областной столице. Сейчас цены билетов на посещения музеев временно снижены, такие цены будут действовать до снятия ограничений. Например, визиты в открытые во Владимире музеи обойдутся льготникам в сто рублей, остальным – в 150. Подробнее о режиме работы музеев и о ценах можно узнать на сайте vladmuseum.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU