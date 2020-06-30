Молодые вязниковцы украли тонну с лишним металла

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:25:43+03:00

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Два приятеля, тридцати одного и двадцати шести лет от роду, в декабре прошлого года решили украсть металл и сдать его. В Вязниках 29 декабря они ночью, возвращаясь несколько раз, украли тридцать пять металлических плит по 35 килограмм каждая, лежавшие у входа в административное здание. Плиты они увезли на автомобили, ущерб составил более пятнадцати тысяч рублей. Аналогичное преступление товарищи совершили 26 мая. Забравшись на огороженную территорию кормовой базы в поселке Центральный Вязниковского района, они украли 18 листов профильного железа. Однако ночью по дороге домой были задержаны сотрудниками полиции. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, свою вину приятели признали, ущерб возместили.

ИСТОЧНИК KP.RU