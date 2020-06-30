2020-06-30T17:51:07+03:00
Происшествия

Судогодец незаконно подстрелил лосиху

Раскаявшийся браконьер ждет суда
Ирина Мальцева
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Жертву судогодца – подстреленную лосиху – обнаружили в одном из Судогодских лесничеств 1 декабря. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в ходе оперативно-следственных мероприятий на основе материалов осмотра места происшествия и вещественных доказательств, в частности извлеченной пули, полицейские установили личность мужчины, причастного к незаконной охоте. Им оказался тридцатисемилетний местный житель, который придя в лес без разрешения на охоту подстрелил животное. Причиненный им ущерб оценили в 400 тысяч рублей. Дело направлено в суд, признавшую свою вину охотнику грозит штраф до трех миллионов рублей или срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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