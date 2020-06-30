Во Владимирской области торговые центры откроют с 6 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:14:09+03:00

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30 июня прошло рабочее совещание губернатора Владимира Сипягина с представителями бизнес-сообщества и специалистами регионального Роспотребнадзора. Представители бизнеса пожаловались на колоссальные убытки из-за ограничений, наложенных на работу торговых центров. В торговом центре «Мегаторг» без работы остаётся около 200 предпринимателей. В комплексе «Торговые ряды» на работу не могут выйти более 450 человек. Пока организация пытается сохранять рабочие места. Учитывая аргументы бизнесменов и позицию Роспотребнадзора, принято решение об открытии торговых центров с 6 июля.

- Нам действительно очень важно сохранить занятость в этом секторе рынка, рабочие места, поддержать предпринимателей, избежать роста безработицы и предотвратить снижение уровня доходов граждан. Но это возможно только при строгом соблюдении всех мер профилактики и противодействия распространения коронавирусной инфекции со стороны предпринимателей. Уверен, что бизнес готов взять на себя эту ответственность: строго выполнять все санитарно-эпидемиологические требования. Перед открытием торговых центров мы с коллегами проведем их комплексные проверки на соответствие рекомендациям Роспотребнадзора. В проверках буду участвовать лично, - подчеркнул Владимир Сипягин.

ИСТОЧНИК KP.RU